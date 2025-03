Palermo, Dionisi cambia ancora: contro la Cremonese sarà l’ottava formazione diversa di fila

Il Palermo cambia ancora formazione iniziale. Alessio Dionisi, per l’ottava partita consecutiva, modificherà gli undici di partenza nella gara contro la Cremonese, che aprirà la 30esima giornata di Serie B. Tra infortuni, scelte tecniche, squalifiche e l’arrivo di nuovi giocatori dal mercato, il tecnico non conferma la stessa formazione per due gare di fila da metà gennaio.

Squadra che vince non si cambia?

Dionisi ha sempre ribadito di avere un organico profondo e di volerlo sfruttare al massimo. In 29 giornate, infatti, l’allenatore ha quasi sempre modificato la formazione iniziale, eccetto nelle due partite casalinghe di inizio 2025 vinte contro Modena e Juve Stabia.

Dalla successiva gara con la Reggiana in avanti, quando Dionisi preferì per scelta tecnica Vasic a Segre, i titolari rosanero sono sempre cambiati. Con la Cremonese sarà l’ottavo undici iniziale diverso di fila, questa volta a causa della squalifica di Pierozzi.





Cambia il modulo e cambiano i titolari

Le frequenti variazioni negli undici iniziali sono state dettate anche dai cambi di modulo. Il Palermo, nel corso della stagione, ha modificato più volte il proprio assetto e, di conseguenza, gli interpreti in campo.

Inizialmente, Dionisi ha optato per il 4-3-3, sistema di gioco su cui si è basato anche il mercato estivo del club e che ha caratterizzato le esperienze passate dell’allenatore. Successivamente la squadra è passata al 3-5-2 e poi al 3-4-2-1, schema che il Palermo utilizza già da cinque giornate e che ha portato altrettanti risultati utili, grazie anche al contributo dei nuovi arrivati.

Il mercato di gennaio ha portato a Palermo tre innesti di qualità: Audero, Magnani e Pohjanpalo. Questi acquisti, di categoria superiore, hanno subito guadagnato spazio nelle gerarchie di Dionisi, dimostrandosi determinanti per i recenti risultati della squadra e scalzando giocatori come Desplanches, Nikolaou e Le Douaron, che hanno di conseguenza perso il posto da titolare.

Il Palermo tra le più ‘corrette’ del campionato

Poche volte il Palermo ha cambiato formazione a causa di squalifiche, seppur queste siano state più frequenti nelle ultime gare. I rosanero sono infatti quartultimi per ammonizioni ricevute e ultimi per espulsioni (l’unica è stata quella di Ceccaroni contro il Mantova).

Nella sfida contro la Cremonese, il tecnico dovrà però fare a meno di una pedina diventata ormai fondamentale, Pierozzi, che si è rivelato probabilmente l’unico della rosa ad avere le qualità per ricoprire il ruolo di quarto o quinto di centrocampo.

Per sostituire l’ex Fiorentina, Dionisi potrebbe schierare Diakitè, che nelle ultime apparizioni non ha brillato, ma non è da escludere nemmeno l’ipotesi Segre come esterno di centrocampo, soluzione già adottata dall’allenatore nel finale della partita contro la Sampdoria, quando il numero 8 è subentrato proprio al posto di Pierozzi.

