Serie D, l’Enna crede nella salvezza. Cicirello: “Ce la giocheremo negli scontri diretti”

Il campionato di Serie D girone I, dopo l’ultima sosta della stagione, si appresta a concludersi con le ultime sette giornate prima del sipario finale. A lottare per la salvezza c’è l’Enna, attualmente all’interno della zona play out, guidata in attacco dal bomber Giorgio Cicirello.

Cicirello, stagione vissuta tra alti e bassi…

“È vero, probabilmente ci è mancata un po’ d’esperienza in determinati momenti della stagione. Soprattutto dopo il mercato di dicembre abbiamo una rosa veramente giovane, forse come media età la più giovane di tutto il girone”.





La zona salvezza diretta non è poi così lontana…

“Sì, è vero, siamo a 2 punti dalla zona che ci permetterebbe di salvarci senza passare dagli spareggi. Ovviamente ci crediamo tantissimo, ci aspettano tanti scontri diretti e dovremo essere bravi, ma soprattutto concentrati, lottando su ogni pallone”.

Cosa ne pensa del ritiro dell’Akragas a poco più di un mese dalla fine del campionato?

“Sinceramente mi dispiace. L’Akragas rappresenta una piazza storica del calcio siciliano, spero possano ritornare il prima possibile, soprattutto per la loro tifoseria che si è sempre dimostrata passionale. Ormai ogni anno un paio di squadre si ritirano a stagione in corso, bisognerebbe cambiare le regole per garantire la regolarità del torneo che con queste situazioni si falsa e non poco”.

Dopo la sosta del torneo domenica tornate in campo, ma poi vi fermerete per il turno di riposo…

“Onestamente la sosta ci è servita, ci ha permesso di lavorare con il nuovo tecnico Passiatore dal punto di vista tecnico e fisico. Proveremo a fare lo stesso anche dopo la gara di domenica, cercando di arrivare pronti per chiudere la stagione nel miglior modo possibile”.

Domenica derby con il Paternò, che partita sarà?

“Sicuramente sarà una partita difficile. Loro stanno disputando una grande stagione, hanno una rosa esperta e dimostrano di volere fare bene partita dopo partita. Dal canto nostro siamo pronti a battagliare, come abbiamo sempre fatto”.

