Serie D, testa a testa tra Siracusa e Reggina: la lotta per la C è ancora aperta

La stagione del campionato di Serie D girone I si avvia alla conclusione e vede un’avvincente lotta per la promozione tra Siracusa e Reggina, con le due squadre che si contendono il primato a suon di gol e prestazioni di alto livello. A sette giornate dalla fine, nonostante gli aretusei abbiano un buon margine sui calabresi, tutto è ancora possibile.

Classifica e prossime sfide

In questo momento la classifica vede il Siracusa in testa, seguito a breve distanza dalla Reggina. Appena quattro punti di margine, con gli scontri diretti a favore del club siciliano, che con sei turni da giocare (il Siracusa dovrà riposare nella giornata in cui avrebbe dovuto affrontare l’Akragas) non possono fare dormire sonni tranquilli alla truppa del tecnico azzurro Turati.

Entrambe le squadre hanno un calendario impegnativo nelle ultime giornate, con scontri contro squadre che cercano disperatamente punti salvezza. Le prossime partite saranno decisive per determinare la squadra che otterrà la promozione diretta in Serie C.





Cosa dicono i bookmakers

I bookmakers indicano un leggero vantaggio per il Siracusa, che ha dimostrato una maggiore costanza nel corso della stagione. Tuttavia, la Reggina è una squadra temibile, con un attacco prolifico e una grande determinazione. I pronostici sono quindi incerti, e la lotta per la promozione potrebbe decidersi all’ultima giornata.

Prossime gare decisive?

Le prossime due giornate potranno dire molto sull’esito del duello di testa nel campionato di Serie D girone I. Il Siracusa infatti dovrà vedersela contro CastrumFavara e Licata, due derby siciliani con entrambe le squadre che cercano punti salvezza. Sicuramente, solo sulla carta, più arduo il compito della Reggina anch’essa impegnata in due derby, ovviamente calabresi, ma di altissima classifica, contro Sambiase e Vibonese, rispettivamente quarta e quinta della classifica ad oggi.

