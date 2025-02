Serie D, Petta (Acireale): “Vittoria col Siracusa fantastica ma non rilassiamoci. Vogliamo la salvezza”

L’Acireale sta continuando a inseguire il sogno salvezza nel campionato di Serie D Girone I ed è reduce da una preziosa vittoria contro la capolista Siracusa. Abbiamo fatto il punto della situazione con Andrea Petta, difensore e capitano dei granata, queste le sue parole a Stadionews.

Andrea, la vittoria contro il Siracusa è stata un colpaccio inaspettato.

“Sicuramente il successo di domenica scorsa non se l’aspettava nessuno, diciamoci la verità. Tuttavia, in settimana ci eravamo allenati benissimo, ci siamo preparati con attenzione ad ogni particolare e abbiamo giocato una partita perfetta. Poche squadre quest’anno hanno messo in difficoltà la prima della classe, siamo stati bravi”.





Vi ha fatto acquisire consapevolezza.

“Al di là dei risultati, che spesso non sono stati a nostro favore, abbiamo consapevolezza dei nostri mezzi e siamo consci delle nostre qualità. Lo abbiamo dimostrato contro il Siracusa ma guai a cullarci perché ci aspettano altre partite altrettanto importanti o forse anche di più”.

Dopo la capolista, sfiderete il fanalino di coda Akragas…

“Lo ribadisco, è un’altra partita importantissima. La stiamo preparando nel miglior modo possibile, come abbiamo già fatto contro il Siracusa. Ok, abbiamo vinto contro la capolista, ma sottovalutare l’ultima della classe sarebbe un errore gravissimo. Per loro è un’ultima spiaggia, dovremo giocare con massima attenzione”.

La strada che avete preso è quella giusta.

“Dobbiamo continuare così, giocando contro chiunque con la stessa attenzione vista contro il Siracusa. Dobbiamo dimostrare che possiamo giocarcela contro ogni avversario”.

Insomma obiettivo salvezza diretta.

“Assolutamente sì. Vogliamo continuare a fare punti per cercare di staccarci dalle zone calde e raggiungere la quota salvezza. Questa piazza, questi tifosi, la società, noi stessi, tutti meritiamo la permanenza in questa categoria e vogliamo ottenerla”.

