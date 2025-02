Serie D, Maltese (Igea): “Bilancio stagione positivo. Raggiungiamo salvezza, poi proviamo a sognare”

L’Igea sta vivendo un’ottima stagione nel campionato di Serie D Girone I con l’obiettivo iniziale della salvezza che può trasformarsi in sogno playoff. Abbiamo fatto il punto della situazione con Totò Maltese, difensore dei giallorossi, queste le sue parole a Stadionews.

Totò, come valuti finora il vostro percorso?

“In questa stagione il Girone I è davvero tosto. Tutte le squadre si sono attrezzate per i loro obiettivi, rispetto al passato non c’è quella cosiddetta squadra materasso che spostava un po’ gli equilibri. Ogni partita va giocata per vincere, ma puoi rischiare di perdere sia se giochi contro la prima che contro l’ultima”.





State andando oltre le aspettative iniziali?

“Non so se stiamo andando oltre le aspettative, ma sicuramente il bilancio del nostro campionato è positivo. Nel girone di ritorno abbiamo ottenuto sei risultati utili, cinque vittorie e un pari, che ci hanno permesso di staccarci dalla zona a rischio”.

Voi Over avete avuto un peso importante…

“Abbiamo fatto cerchio nei momenti difficili. A dicembre abbiamo cambiato l’allenatore e sono arrivati tanti calciatori nuovi, ma ci siamo compattati subito, il gruppo era unito e i risultati sono arrivati”.

Siete reduci da una sconfitta però che ha lasciato un po’ d’amarezza…

“Dispiace aver interrotto la nostra striscia positiva, ma pur avendo perso abbiamo lasciato il campo a testa altissima. Il loro portiere è stato il migliore in campo, per cui siamo comunque contenti della prestazione perché abbiamo creato tante palle gol”.

Domenica andate a fare visita alla Nissa in uno scontro diretto per provare ad agganciare il treno playoff…

“Siamo consapevoli di andare a giocarcela contro una grande squadra che, ad inizio stagione, ambiva alle prime posizioni vista la qualità della loro rosa. Contro la Nissa o contro chiunque per noi cambia poco, noi siamo concentrati su una partita alla volta, non ci poniamo limiti. Certo, se raggiunta la quota salvezza ci saranno ancora punti in palio, proveremo a sognare i playoff”.

