I negozi alimentari già autorizzati alla vendita in Sicilia potranno prolungare l’orario di apertura di sabato 11 aprile fino alle ore 23. Lo ha annunciato in tarda serata la Regione Siciliana.

Il provvedimento è stato disposto dal governatore Nello Musumeci e rientra in una circolare a firma del capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti, al fine di “agevolare le famiglie, in previsione delle due giornate festive di chiusura (domenica e lunedì)” (si legge in una nota).







NOTA: Per gli alimentari resta il divieto assoluto di lavorare la domenica e i giorni festivi, anche per le consegne a domicilio. Potranno lavorare solo farmacie ed edicole.

