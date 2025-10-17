Sinner – Alcaraz: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Six Kings Slam ​​

Redazione 17/10/2025 17:42

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale del Six Kings Slam. Scopri qui tutti i dettagli su dove vedere Sinner-Alcaraz in TV, in streaming, l’orario e il canale.

📆 Quando si gioca la finale Sinner – Alcaraz?

La finale del Six Kings Slam 2025 tra Sinner e Alcaraz si disputerà sabato 18 ottobre dalle ore 20.00.

📺 Dove vedere Sinner – Alcaraz in TV e streaming?

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Netflix, che per l’occasione detiene i diritti del torneo d’esibizione che si tiene a Riad, in Arabia Saudita, dal 2024.



