Jannik Sinner è in finale agli Australian Open. Si tratta della prima finale Slam per il giovane talento italiano, che vuole continuare a sognare. Quali sono le indicazioni per il match decisivo?

SINNER IN FINALE AGLI AUSTRALIAN OPEN: QUANDO SI GIOCA, AVVERSARIO

La finale degli Australian Open si gioca domenica 28 gennaio alle 9.30 (orario italiano). Sinner affronterà Daniil Medvedev.