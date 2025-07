Siracusa, confermato Turati in panchina: c’è la fiducia del club

Conferma importante in casa Siracusa: Marco Turati sarà l’allenatore anche nella prossima stagione. Il tecnico ha piena fiducia da parte della società e della dirigenza, pronte a puntare ancora su di lui per affrontare un campionato di Serie C che si preannuncia complesso e ricco di insidie.

Turati è stato uno dei protagonisti assoluti della straordinaria cavalcata che ha riportato gli aretusei tra i professionisti. Il Siracusa ha infatti dominato il girone I di Serie D, respingendo gli assalti della Reggina e conquistando meritatamente la promozione con ben 32 vittorie stagionali.

“Affamato, indomabile, ambizioso: avanti insieme Mister”, ha scritto il club siciliano sul proprio profilo Instagram, ufficializzando la prosecuzione del progetto tecnico. Ora l’attenzione si sposta sul mercato: l’obiettivo è costruire una rosa competitiva, in grado di affrontare la nuova categoria con personalità e ambizione.





