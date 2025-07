Sinner – Vukic, c’è la diretta in chiaro? Dove vederla, orario / Wimbledon 2025

Si gioca il secondo turno del prestigioso torneo di Wimbledon (Regno Unito): Jannik Sinner affronta Aleksandar Vukic. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione NON c’è la diretta in chiaro.

SINNER – VUKIC, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING? INFO, CANALE, ORARIO, DIRETTA – ATP WIMBLEDON

L’inizio dell’incontro tra Sinner e Vukic è previsto alle ore 18 di giovedì 3 luglio.

📺 Diretta TV Il match sarà trasmesso in esclusiva per l’Italia su: •Sky Sport Tennis (canale 203) •Sky Sport Uno (canale 201) – solo in caso di contemporaneità ridotta 💻 Streaming Live •🟢 NOW – (vedi QUI) •🟢 Sky Go – per clienti Sky con pacchetto Sport attivo