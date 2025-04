Siracusa – Paternò in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie D

Il Siracusa capolista, dopo il turno di riposo, torna in campo e affronta il Paternò settimo in classifica. Calcio d’inizio alle ore 15 di oggi, giovedì 17 aprile. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

SIRACUSA – PATERNÒ IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in streaming attraverso la piattaforma ufficiale della società, SiracusaTv. Per vedere il match bisogna acquistare il ticket digitale al prezzo di 7 euro.

COME VEDERE LA PARTITA SU UN TELEVISORE

Per vedere lo streaming su una tv serve una smart tv connessa a internet o una console supportata. Altrimenti va collegato il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione: per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare all’uscita HDMI il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando il cavo specifico.