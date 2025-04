Trapani, Malomo: “Playoff? Dobbiamo crederci per rispetto dei nostri tifosi”

Alessandro Malomo, difensore del Trapani, ha ribadito in un’intervista la determinazione della squadra a chiudere al meglio la stagione, puntando tutto sulle ultime due sfide di campionato contro Benevento e Casertana. L’obiettivo è chiaro: agganciare il treno playoff dopo un’annata complessa e altalenante.

“Speriamo di conquistare altre due vittorie nelle gare che ci restano. Dobbiamo crederci fino in fondo: la qualificazione ai playoff è un dovere, sia per rispetto verso chi ha investito in questo progetto, sia per chi ogni settimana viene a sostenerci”.

Malomo ha poi parlato della chiave di svolta dei siciliani, che ha portato ad inanellare per la prima volta in stagione due vittorie consecutive. “Dopo la sconfitta con il Catania abbiamo toccato il fondo. Anche quello dà la forza per rialzare la testa. L’unica soluzione era quella. Senza nulla togliere a mister Torrente, Aronica ha dato più spensieratezza e più serenità. Dopo tutte quelle sconfitte è venuto un po’ di orgoglio, forse un po’ tardi, ma siamo qui a sperare”.





