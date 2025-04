Ancelotti in bilico dopo l’eliminazione del Real, lui prende tempo

Ancelotti rischia la panchina del Real Madrid. Nonostante abbia ancora un anno di contratto, il futuro del tecnico italiano resta in bilico. L’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Arsenal – pesante 3 – 0 subito all’Emirates e 1 – 2 maturato al Bernabeu – potrebbe infatti pesare sulla decisione del club.

Proprio dopo il match di ritorno dei quarti di finale, che ha sancito l’uscita dalla competizione che i ‘blancos’ hanno vinto 15 volte, Ancelotti ha risposto così a chi gli chiedeva della sua permanenza a Madrid: “Il mio futuro? Non lo so e non voglio saperlo”. Una frase lapidaria, che lascia intendere quanto sia incerta la sua posizione.

La permanenza dell’ex allenatore del Milan potrebbe dipendere dagli ultimi obiettivi stagionali: la Liga e la Coppa del Re. In entrambi i casi, però, dovrà vedersela con un Barcellona agguerrito, deciso a non lasciare nulla per strada. “Ora siamo in lotta per il campionato, abbiamo la finale di Coppa, e poi anche la Coppa del Mondo per Club. È una stagione infinita e dobbiamo rialzarci”, ha dichiarato Ancelotti.





