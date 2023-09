MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Stefano Sorrentino è sempre molto legato a Palermo. L’ex portiere rosanero è stato ospite della trasmissione “Controcalcio”, che va in onda su YouTube, e ha parlato dell’esperienza in Sicilia.

“Squadra a cui sono più affezionato? Il Chievo mi ha dato tanto, nove anni non si dimenticano – afferma – . Purtroppo sappiamo benissimo che fine ha fatto. Però i tre anni e mezzo di Palermo, quello che mi ha dato la piazza, che mi hanno dato i tifosi è tantissimo e io mi sento molto ma molto legato a Palermo, ho lasciato un pezzo di cuore“.

Sorrentino parla anche di Donnarumma e del recente errore nella gara contro la Macedonia del Nord: “È umano e come tutti sbaglia. Allora a questo punto dovremmo anche linciare gli attaccanti e i centrocampisti che non hanno sfruttato le palle gol. È chiaro che quando sbaglia un portiere la cosa è più amplificata. È un ragazzo giovane e non dimentichiamo che è stato il migliore dell’Europeo e magari sta avendo un momento di difficoltà per situazioni che non sappiamo”.

