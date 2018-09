“Il Tar del Lazio ha sospeso il campionato di Serie B”. A rivelare la notizia è stato il presidente del Collegio di Garanzia del Coni, Franco Frattini, nel corso di alcune interviste rilasciate nelle ultime ore con alcune emittenti locali, creando nuova confusione in merito al format e ai possibili ripescaggi. Ma dopo aver constatato che non c’è ancora alcuna comunicazione ufficiale è arrivata la smentita da parte dello stesso Frattini (e non del tutto chiarissima).

“Non è ovviamente sospesa l’intera serie B – ha scritto Frattini in un tweet – ma le partite di tutte le squadre parti nelle varie cause… quelle che avrebbero dovuto giocare in C ad esempio ma aspirano alla B, non hanno giocato e non giocheranno neppure in C fino al verdetto… dunque, urge decidere”.

E allora? Non è cambiato nulla rispetto a prima: sono sospese le partite delle 6 squadre interessate a eventuali ripescaggi (Catania, Siena, Ternana, Pro Vercelli, Novara e Viterbese) ma l’impressione è che Frattini abbia “forzato” la mano, anticipando una decisione del Tar. Di sicuro è il caos più totale, nessuno ha più in mano la situazione e qualunque decisione potrà arrivare ci saranno molti scontenti. Anche perchè siamo già alla terza di campionato….

Il Tribunale amministrativo ha accolto nei giorni scorsi l’istanza cautelare di Ternana e Pro Vercelli che sospendeva la decisione del Coni sull’inammissibilità dei ricorsi in merito al format del campionato di B, ma come rivelato da Frattini la sospensione sarebbe stata estesa anche alla disputa del campionato stesso.

CAOS SERIE B, FRATTINI: “AL MOMENTO NON SI GIOCA”

Frattini intervistato da Radio Inblu, aveva detto: “Venerdì 21 settembre il Collegio di garanzia riesaminerà la questione in una composizione completamente nuova. Il Collegio deciderà se la serie B sarà a 22 o 19 squadre. Se si dovesse decidere che la B dovrà essere composta da 22 squadre, lunedì prossimo si deciderà quali saranno le 3 squadre su 6 che dovranno essere ripescate. Noi non facciamo politica sportiva ma guardiamo alle norme”.

E aggiunge: “È chiaro che se noi dovessimo aspettare la data dell’ordinanza collegiale che il Tar ha stabilito al 9 ottobre vuol dire che fino al 9 ottobre non si giocherebbe la serie B. E questo mi sembra impossibile sotto il profilo della passione sportiva di milioni di tifosi”.

