L’ombra del blocco dei campionati sulla Serie B? Il presidente del Collegio di Garanzia del Coni, Franco Frattini, torna a parlare della nuova udienza che da venerdì 21 tornerà a discutere la questione del format della B e dei ripescaggi, con anche il rischio di uno stallo nel campionato di B in assenza di una decisione in tempi brevi.

PALERMO, NUOVA FIDEIUSSIONE E RICORSO AL TAR

Intervistato da Umbria tv, Frattini parla anche di un possibile blocco al campionato di B: “Ritengo che l’urgenza sia talmente forte perché il decreto del Tar Lazio ha bloccato tutte le partite della Serie B, cosa che questa estate non era accaduto. Il problema è che qui al momento non si gioca nessuna partita di B; il danno si sta facendo ai tifosi di tutte le altre 19 squadre che stanno giocando e richiede una decisione che va presa assolutamente in fretta”.

Nessuna previsione da parte di Frattini, che poi chiarisce in merito alle conseguenze della rinuncia ai termini: “Ho sempre detto che quella decisione si sarebbe esposta a quello che poi è accaduto. Non si potrà pi fare ricorso per la rinuncia a i termini? Una balla colossale: il diritto di impugnare qualsiasi sentenza nelle sedi proprie non potrebbe essere mai e poi mai toccato”.

LA DATA DELL’UDIENZA PRESSO IL COLLEGIO DI GARANZIA

Frattini conferma poi che non parteciperà alla nuova decisione: “Se io ho espresso un’opinione pubblica su come la pensavo non posso giudicare: ciò che ho detto ai i tifosi della Ternana certamente farà piacere, ma alle controparti probabilmente no. Quindi è una normale regola di incompatibilità. Questa sentenza sarà scritta venerdì da un collegio completamente diverso, presieduto dall’esponente più anziano di età e gli altri quattro sono quelli che hanno il maggior numero di presenze, perché questo prevede il nostro regolamento”.

