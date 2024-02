Spalletti ‘scarica’ Berardi | Trovato il suo sostituto ideale: un vero bomber

Domenico Berardi in Nazionale - foto ANSA - StadioNews.it

L’infortunio del bomber del Sassuolo ha messo in rischio la sua permanenza in Nazionale. Il commissario tecnico ha già rimediato.

Nonostante manchino diversi mesi ai prossimi Campionati Europei di calcio, c’è chi ipotizza che Luciano Spalletti stia già lavorando con il suo entourage al fine di analizzare i profili dei giocatori che più sembrerebbero essere pronti per questa competizione importante.

Ricordiamo che quando l’Italia era guidata dal tecnico Roberto Mancini, vinse proprio l’ambito trofeo nel 2021 in finale contro l’Inghilterra. Ora, l’ex allenatore del Napoli, spera di poter eguagliare tale risultato e portare a casa questa grandissima soddisfazione.

C’è da dire che Spalletti è riuscito anche nell’ardua impresa di ottenere un posto nonostante l’Italia non stesse passando il migliore dei suoi momenti. Grazie alla vittoria contro la Macedonia del Nord e il pareggio contro l’Ucraina, ha ottenuto il pass per approdare in Germania nel prossimo mese di giugno.

Nonostante ci siano dei giocatori che sembrano essere vecchi pupilli del tecnico come Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori e Matteo Politano che ha allenato quando era al Napoli, ce ne sono tanti altri che sperano di dimostrare al commissario tecnico il loro immenso valore e soprattutto la grande voglia di dare un contributo importante con la maglia della Nazionale.

Le grandi novità

Tra questi giocatori è giusto menzionare due giovani che sono stati convocati per la prima volta proprio da Spalletti nei match utili per le qualificazioni. Stiamo parlando di Andrea Colpani e Alessandro Bongiorno.

Se il giocatore del Monza ha segnato anche il goal che è valso la vittoria per i brianzoli contro il Sassuolo, il difensore centrale del Torino, sta dimostrando ancor di più al suo tecnico Ivan Jurić ma non solo, di essere un vero e proprio baluardo della retroguardia nonostante l’assenza lungimirante dell’olandese Schuurs.

Retegui scalpita

Ora però, sembrerebbe che anche le condizioni fisiche di alcuni giocatori possano compromettere l’eventuale convocazione in Nazionale. Fra questi, è giusto parlare di Domenico Berardi che, in seguito ad un infortunio avvenuto negli scorsi giorni, dovrà restare fermo per diverso tempo dopo aver effettuato un intervento chirurgico.

I tifosi del Sassuolo sperano di poterlo vedere presto in campo ma c’è anche un’ampia fetta di sostenitori italiani che sperano che possa essere convocato in Nazionale da Spalletti. A prescindere dalle condizioni fisiche di Mimmo, il tecnico di Certaldo potrebbe tenere in stretta considerazione Mateo Retegui del Genoa che è stato protagonista di un goal e di un assist nel match vinto contro il Lecce.