Spalletti stai sereno, al posto di Berardi gioco io | Il CT è in una botte di ferro: pronta l’alternativa di lusso

Il brutto infortunio subito da Domenico Berardi avrà ripercussioni anche sulla nazionale: ma il sostituto c’è. Tutti i giocatori che potranno essere coinvolti nell’Europeo della prossima estate si impegneranno per puntare a una convocazione con la propria nazionale: al posto di Berardi potrebbe esserci lui.

Il calcio in Italia è uno sport che conta tantissimo per le persone in ogni parte dello stivale. Il tifo per le squadre di club produce antagonismi e campanilismi diffusi su tutto il territorio, e ogni anno la sfida si riaccende senza placarsi nemmeno con la pausa della Serie A.

Questo clima, però, viene a cessare immediatamente quando ci ritroviamo di fronte alla Nazionale. Quando in campo c’è l’Italia, tutte queste differenze si annullano e gli italiani si compattano per supportare la propria squadra. Negli ultimi anni, però, le vicende calcistiche degli azzurri sono state tutt’altro che felici.

Le due mancate qualificazioni ai Mondiali del 2018 e del 2022 sono pesanti da digerire, anche se in mezzo è arrivato l’insperabile. L’Italia si è laureata campione d’Europa nel 2021, durante l’edizione rinviata a causa pandemia da Covid-19 nell’anno precedente.

Ora la situazione è cambiata di molto, e di fronte ci ritroviamo un’altra competizione. Il Mondiale è ancora lontano, e il vero step in avanti sarebbe quello di riottenere la qualificazione. Intanto, Spalletti si preoccupa di scegliere l’undici titolare per Euro 2024.

L’infortunio di Domenico Berardi

Nell’ultima giornata di campionato, il Sassuolo ha perso il suo capitano e attaccante di punta Domenico Berardi. Durante il match contro il Verona, infatti, il neroverde ha accusato la rottura del tendine d’Achille, uscendo tra le lacrime dal campo.

Il calciatore è stato immediatamente operato, e ora comincerà un lungo iter riabilitativo. La sua partecipazione all’Europeo di quest’estate, però, è oramai pregiudicata. Per questo motivo Spalletti dovrà fare a meno di lui nella costruzione della squadra titolare.

Il sostituto c’è e sembra essere sulla strada giusta

La scorsa giornata di campionato, però, ha fornito qualche elemento positivo anche agli azzurri. C’è un giocatore che l’azzurro lo indossa ogni settimana: Giacomo Raspadori. Proprio lui, così come l’anno scorso, ha segnato il gol decisivo che è valso la vittoria contro la Juventus al Maradona.

Oltre ad essere un gol molto importante nell’economia della stagione partenopea, è sembrato anche un chiaro messaggio a Luciano Spalletti. Nonostante una stagione difficile per lui, Raspadori è pronto a rispondere presente per la Nazionale: di sicuro la candidatura è importante.