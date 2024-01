‘Sta dominando in Coppa d’Africa’: la Roma lo vuole a centrocampo | Giovanissimo ma già incisivo

La Roma ha messo gli occhi su uno dei talenti più promettenti di questa prima parte di Coppa d’Africa. Il giocatore sta trascinando la sua nazionale a suon di gol e grandi giocate

Il nuovo corso della Roma con Daniele De Rossi in panchina è ufficialmente partito con la vittoria sull’Hellas Verona. La società spera che l’ex centrocampista giallorosso possa essere il giusto condottiero in grado di portare la squadra in Champions League dopo 5 anni dall’ultima apparizione.

Si tratta di un traguardo fondamentale sia da un punto di vista sportivo sia da un punto di vista economico, visto che il club non se la passa benissimo sotto questo punto di vista. La concorrenza è bella ardua, ma con le magie di Dybala e Lukaku e il nuovo condottiero in panchina c’è grande fiducia sul raggiungimento dell’obiettivo.

Chiaramente in campo ci vanno i giocatori e quindi sarebbero più che graditi degli innesti che vadano a rinforzare la rosa. In attacco regna l’abbondanza se si considera anche il rientro sempre più vicino di Abraham. In difesa è arrivato Huijsen, ma la coperta è ancora corta viste le assenze di N’Dicka (impegnato in Coppa d’Africa) e dei lungodegenti Smalling e Kumbulla.

A centrocampo invece le incognite sono tante. Aouar che in questo momento è impegnato con la sua nazionale non ha mantenuto le aspettative. Pellegrini è spesso alle prese con gli infortuni e Paredes non sembra aver dato quel cambio di passo che ci si auspicava. Il tutto senza considerare Renato Sanches che ha confermato la sua fragile tenuta fisica.

Chi è Lamine Camara: il centrocampista che stregato la Roma

Per questo la zona nevralgica potrebbe essere quella in cui potrebbe esserci un eventuale intervento sul mercato. In tal senso il nome nuovo è quello di Lamine Camara, centrocampista del 2004 in forza ai francesi del Metz. Attualmente sta disputando la Coppa d’Africa con il Senegal con cui si sta facendo valere.

Ha firmato una doppietta nel match d’esordio contro il Gambia e ha giocato titolare anche la gara successiva contro il Camerun. Al momento la sua valutazione si aggira sui 4 milioni di euro e quindi potrebbe risultare un investimento alla portata per la società capitolina. Piuttosto brevilineo (è alto 173 cm) è dotato di grande corsa ed è abile negli inserimenti.

Le problematiche del centrocampo giallorosso

Insomma, un bel profilo in grado di abbinare qualità e quantità che farebbe decisamente comodo. I centrocampisti centrali infatti non sembrano avere nelle corde troppi gol e chiaramente oltre a quelli dei due fenomeni offensivi servirebbero anche quelli di coloro che giocano a metà campo. Eccetto Pellegrini che è a quota 3 in campionato, gli altri non superano i due, il che la dice lunga sullo scarso apporto in termini realizzativi.

Camara col suo dinamismo potrebbe essere quell’elemento in grado di colmare questa lacuna che sta fortemente condizionando la stagione dei giallorossi. Bisogna affrettarsi però, perché tra un po’ le luci dei riflettori saranno tutte puntate su questo talento cristallino dal futuro radioso.