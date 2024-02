“Barbera”, l’assessore Anello: “Saremmo ben lieti di darlo in gestione al Palermo, ma nessuno ha chiesto niente”

Alessandro Anello, assessore al turismo, sport, impianti sportivi e politiche giovanili del comune di Palermo, è stato ospite della trasmissione “Siamo Aquile”, in onda su Trm, e ha parlato delle condizioni dello stadio “Renzo Barbera”.

“Stiamo lavorando per cercare di migliorare l’impianto – afferma – . Chiaramente allo stato attuale non si può considerare uno stadio all’avanguardia. Tornelli? Dalla prossima partita in casa saranno sistemati i lettori ottici. Il canone attualmente è di 173mila euro, ridotto a causa del Covid nel 2020; sarà rinegoziato nel 2024 e scade nel 2026. L’interlocuzione con il Palermo è in atto, ci stiamo confrontando, ci sono criticità. L’Amministrazione vuole portare avanti l’attività del Palermo, anzi spingerla fino alla Serie A”.

“Noi saremmo ben lieti di dare in gestione lo stadio al Palermo, non abbiamo difficoltà ad aprire un ragionamento di questa natura – continua – . Ancora non abbiamo ricevuto proposte dal club. La società si sta dimostrando solida e con programmi importanti. Abbiamo aperto un tavolo di confronto che però non è arrivato al punto di discutere una concessione di tanti anni: siamo aperti a qualsiasi tipo di trattativa. Stadio nuovo? I programmi del club rosanero sono solidi, non sappiamo altro in merito. L’ipotesi non è all’ordine del giorno. Il “Barbera” è bellissimo”.

“La prossima convenzione? Siamo in attesa di conoscere i programmi della società oltre al 2026 per trovare una soluzione definitiva – dice Anello – . Un “Barbera” ristrutturato può diventare uno stadio da terzio millennio. Il canone è un argomento messo sul tavolo, sicuramente risolveremo”.

