De Laurentiis: “Squadre di città con 20mila abitanti falsano la Serie A”

Aurelio De Laurentiis è sempre molto netto. Il patron del Napoli, a margine di un evento in Senato, ha espresso le sue opinioni sulla Lega Serie A, tornando sul tema del format del campionato.

“Bisogna resettare la Lega, non è riducendo la Serie A a 18 squadre che si risolvono i problemi. C’è un campionato della parte sinistra della classifica e uno della parte destra, le squadre di città con ventimila abitanti falsano il campionato“, afferma.

De Laurentiis parla anche dei diritti tv: “Va affrontata anche la pirateria e i contratti per la cessione dei diritti tv all’estero sono bassi, bisognerebbe cederli a un unico compratore al prezzo più alto. La Superlega è stato uno strumento per far dire all’Europa che non esiste il monopolio nel calcio”.

