Bari, Iachini si presenta: “Sarà il campo a parlare, come successo a Palermo”

Beppe Iachini si presenta. Il nuovo allenatore del Bari interviene in conferenza stampa e parla del perché ha accettato la proposta dei pugliesi, citando anche la sua trionfale esperienza a Palermo.

“Il progetto Bari mi ha entusiasmato – afferma – . Sono subentrato altre volte, a Brescia ma era ottobre, con la Samp a novembre e a Palermo a settembre. In certi casi ho avuto più tempo per lavorare. Non ero mai subentrato a febbraio ma questo è un percorso in cui vogliamo gettare le basi. Abbiamo messo concetti nuovi in questi giorni e stiamo lavorando sul 3-5-2, ma poi sarà il campo a dire cosa fare come successo a Palermo quando facemmo il record di punti”.

“Ringrazio il presidente Luigi De Laurentiis e Ciro Polito, mi hanno voluto fortemente – continua – . Vogliamo costruire, avviare un nuovo percorso. Ho accettato con entusiasmo perché è una piazza che conosco e che ho vissuto da avversario, reputo possa programmare un percorso da Serie A”.

LEGGI ANCHE

FERALPISALÒ – PALERMO, LE DICHIARAZIONI DI CORINI

FERALPISALÒ – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI