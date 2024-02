FeralpiSalò, Zaffaroni: “Il Palermo gioca bene ed è organizzato. Attenzione massima”

Marco Zaffaroni, allenatore della FeralpiSalò, interviene in conferenza stampa per presentare la difficile sfida contro il Palermo. I lombardi sono in striscia positiva e il pareggio ottenuto in 9 uomini contro la Reggiana ha ‘gasato’ l’ambiente.

“Viviamo un momento positivo e dobbiamo cercare, con tutte le nostre forze, di farlo continuare – afferma – . Il livello è alto, affrontiamo il Palermo con la stessa intensità e voglia con la quale abbiamo affrontato le ultime gare. I rosa sono in condizione ottima, hanno fatto una grande partita col Bari, sono una squadra di altissimo livello e si sono completati col calciomercato”.

“Il Palermo gioca bene ed è organizzato, ha grandi individualità – continua – . L’avversario è di altissimo livello, è logico che noi dovremo fare una grande gara. Il Palermo ha giocatori con qualità importanti, tutti possono fare gol. L’attenzione dovrà essere massima. La gara d’andata? È molto lontana, sia noi che loro siamo cambiati. La caratteristica principale dei rosa è l’abilità d’inserimento dei centrocampisti, i difensori sono temibili nelle palle inattive: la squadra è costruita per vincere”.

