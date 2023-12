Stadionews, parte la rivoluzione: nuova grafica e tante novità

Eccolo, il nuovo Stadionews. Una veste grafica molto diversa da quella a cui ci siamo abituati negli anni e che nelle nostre intenzioni dovrebbe rendere il sito ancora più facilmente fruibile agli utenti. Abbiamo seguito alcune nuove concezioni moderne della tecnologia, Stadionews risulterà più “smart” nella sua duplice versione “desk” e “mobile”. Non cambierà comunque la parte contenutistica: dedicheremo la maggior parte del giornale alle vicende del Palermo ma continueremo a dare spazio alle principali notizie di calcio siciliano e nazionale.

Sarà una novità anche per noi che ci lavoriamo quotidianamente, per cui vi chiediamo scusa anticipatamente se ci sarà qualche piccolo disservizio in attesa del definitivo assestamento. Ci vorrà magari qualche giorno di tempo – a noi e a voi – per abituarsi alla nuova veste grafica e ci auguriamo davvero che il sito vi piaccia e che risponda alle vostre esigenze. E saremo contenti di accogliere le vostre opinioni nello spazio destinato ai commenti.

