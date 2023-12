Vicenza, esonerato Diana: fatale il Trento. E Sagramola si è dimesso / UFFICIALE

Aimo Diana non è più l’allenatore del Vicenza. L’allenatore con un passato da giocatore al Palermo è stato esonerato insieme ai suoi collaboratori. Fatale l’ultimo 4 – 1 subito in casa del Trento. Il Vicenza è ottavo e nelle ultime cinque gare ha ottenuto un pari, una vittoria e tre sconfitte.

Prima del tecnico, aveva salutato un altro ex rosanero: si tratta del direttore generale Rinaldo Sagramola che ha dato l’addio con delle dichiarazioni. “Lo ritengo giusto e doveroso. Ringrazio per Non sono riuscito a dare il contributo che avrei voluto”.

La nota ufficiale

“La Società LR Vicenza comunica che il sig. Aimo Diana è stato sollevato dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’Allenatore in Seconda Alessio Baresi, il Preparatore Atletico Esteban Anitua, il Collaboratore Tecnico Giampaolo Saurini e il Match Analyst Alessandro Belleri”.

“Il Club desidera ringraziare mister Diana e lo staff per l’impegno profuso in questi mesi e augura loro il meglio per il proprio futuro”.