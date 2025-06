Stroppa saluta la Cremonese, probabile il suo arrivo a Venezia ​​

Giovanni Stroppa saluta la Cremonese. Il club lombardo ha ufficializzato la separazione dal tecnico dopo due anni intensi, culminati con la promozione in Serie A lo scorso 1 giugno 2025, grazie alla vittoria nella finale playoff contro lo Spezia.

Il futuro dell’allenatore 57enne sembra ora sempre più legato al Venezia. Il club lagunare si prepara infatti a dire addio a Eusebio Di Francesco – destinato al Lecce – dopo la retrocessione in Serie B. Nelle prossime ore è atteso un incontro tra Stroppa e la dirigenza arancioneroverde per cercare un’intesa e porre le basi per la prossima stagione.

La nota della Cremonese

U.S. Cremonese comunica che con decorrenza 30 giugno 2025 si interromperà il rapporto professionale con Giovanni Stroppa.

La proprietà e il club grigiorosso ringraziano sentitamente il tecnico e il suo staff per aver riportato i nostri colori in Serie A a coronamento del lavoro svolto.





Stroppa e i suoi collaboratori con professionalità, impegno e dedizione nell’attività quotidiana hanno saputo valorizzare al massimo un percorso iniziato nella stagione 2023/24 e culminato nella promozione conquistata lo scorso 1 giugno.

Buona fortuna Mister, grazie per le emozioni condivise insieme!

