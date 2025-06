Palermo, in arrivo la Giornata Nazionale dello Sport: oltre 50 discipline in programma ​​

Sarà un fine settimana all’insegna dello sport e della partecipazione in tutta la Sicilia, con eventi in contemporanea in nove città dell’isola. Tra le protagoniste, naturalmente, non poteva mancare Palermo.

In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, il presidente del CONI Sicilia, Enzo Falzone, ha presentato il ricco programma che coinvolgerà l’intero territorio regionale. Diciassette appuntamenti in calendario, oltre cinquanta discipline sportive praticabili e numerose attività pensate per tutte le età.

Particolare attenzione è stata riservata a sport tradizionali, inclusivi, emergenti e dimostrativi, con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport come strumento di benessere, integrazione e crescita sociale. Nel capoluogo siciliano, gli eventi si concentreranno venerdì 14 giugno presso la Palestra Borgo Nuovo, dalle ore 9:00 alle 14:00.





Il programma palermitano comprende attività spettacolari e coinvolgenti: aikido, capoeira, danza sportiva, ginnastica artistica e ritmica, grappling, judo, karate, ju jitsu (italiano e brasiliano), lotta, pancrazio, pesistica, sumo e tiro con l’arco. Una vera e propria festa dello sport, all’insegna dell’inclusione, della scoperta e del divertimento, che animerà anche molte altre città dell’isola, celebrando insieme la forza unificante dello sport.