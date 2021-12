MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Giorni fa mi è stato chiesto di commentare Palermo-Bari di Serie C: è stata la mia prima esperienza come commentatore“. Esordisce così Christian Terlizzi in un’intervista rilasciata a Il Posticipo. L’ex Palermo (tra le tante) ripercorre il suo passato e l’esperienza in Sicilia.

“È diventata la mia seconda casa – afferma -. Ho passato belle stagioni tra Palermo, Catania e Trapani. Ho ritrovato un po’ la mia Roma, quel senso di borgata, la confusione, il sole, le persone belle e socievoli. Mi ha fatto sentire a mio agio”. Poi l’opinione sul patron Zamparini: “L’ho conosciuto nel ritiro estivo. Io e Simone Pepe facevamo parte del gruppo di giovani della squadra. Il presidente non sapeva nemmeno il nome di alcuni giocatori che aveva comprato, a tavola chiedeva informazioni a Foschi, l’uomo mercato del club”.