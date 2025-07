TMW – “Palermo, in chiusura Desplanches alla Cremonese”

Sebastiano Desplanches non resterà al Palermo per la prossima stagione. Il giovane portiere rosanero e dell’Italia Under 21 si appresta a salutare la Sicilia, come confermato anche da Inzaghi durante la conferenza stampa post-amichevole contro il Sondrio, vinta dalla squadra rosanero.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Cremonese è ormai a un passo dall’accordo con il Palermo per il trasferimento di Desplanches con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il classe 2003 dovrebbe ricoprire il ruolo di secondo portiere nel club grigiorosso.

Nel frattempo, i grigiorossi hanno messo nel mirino Emil Audero come primo portiere. Se entrambe le operazioni dovessero andare in porto, si ricostituirebbe la coppia di estremi difensori già vista lo scorso anno a Palermo.





