“Ben venga essere la succursale del Manchester City”. Sono parole di Luca Toni, che a Il Giornale di Sicilia ha parlato di Palermo e dell’ingresso nella galassia City Football Group.

A chi si lamenta del fatto che il Palermo potrebbe essere satellite rispetto al Manchester City: “Non parliamo di una squadretta, ma della società più forte del mondo. Ha tantissimi giocatori importanti, che se venissero in Italia giocherebbero in qualsiasi squadra titolari”.

Su Brunori: “Ha fatto un grandissimo campionato, ha quasi battuto il mio record e ha portato il Palermo in Serie B”.

