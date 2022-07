MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo l’ufficialità di Brunori, il Palermo ha bisogno di sbloccare il mercato in uscita. Finora, gli unici a partire sono stati Pelagotti e Odjer, per via dei contratti in scadenza: in questo modo, però, ai rosanero rimane poco spazio per acquisti over 23, dato il regolamento di Serie B.

Questo porta la dirigenza a pensare dunque a come smaltire la rosa. Giovanni Di Marco, sul Giornale di Sicilia, fa il punto delle possibili cessioni: Somma (autore di una doppietta nel test a Marineo) potrebbe raggiungere Boscaglia a Foggia, anche se il suo contratto col Palermo è fra i più ‘pesanti’ e, dato che i minuti in campo negli ultimi anni sono stati pochi, è improbabile che il Foggia gli presenti la stessa cifra.

Ci sono poi Peretti, Marong e Doda: anche loro “destinati ai saluti”. I tre giovani rosanero hanno bisogno di continuità e con Baldini hanno trovato pochissimo spazio in Serie C, figurarsi in Serie B. I tre difensori potrebbero accettare di scendere in C per aumentare il minutaggio e. dimostrare il loro valore.

Poi, alcuni elementi della rosa – come Silipo, Broh, Felici e Fella – sono di fronte a un bivio: potranno dare una mano dalla panchina o sono degli esuberi e, dunque, verranno ceduti? Nell’ultimo campionato, come ha spiegato Baldini, Broh ha “fatto bene col Sudtirol, si è meritato la Serie B e lo terremo in considerazione”.

I giovani Silipo e Felici, che per la Serie B non ‘pesano’ nelle liste perché under 23, devono dimostrare maturità (sia dentro che fuori dal campo) al tecnico. Fella, infine, a cui la tecnica non manca anche per la B, deve assolutamente trovare la miglior condizione atletica.

