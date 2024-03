Trapani, Antonini: “Emulare il Catania? Spero proprio di no”

Valerio Antonini, patron del Trapani, è stato intervistato per la trasmissione “Face to Face” e ha parlato dei grandi progetti per il futuro prossimo del club: il ritorno in Serie C è davvero a un passo.

“Emulare il Catania? Spero proprio di no – afferma – . È stata una squadra costruita frettolosamente, con delle basi che si sono sgretolate in Serie C. Io invece sto cercando di agire in maniera diversa. Ci sono già diversi giocatori che ho bloccato per l’anno prossimo. Non possiamo ancora annunciarli, ma abbiamo già degli accordi verbali”.

“Sto lavorando per raggiungere la Serie B già il prossimo anno – continua – . Perché ho scelto Trapani? È stata una scelta legata alla mia situazione sentimentale: la mia compagna, con la quale abbiamo due figli, è trapanese. Volevo fare calcio da tanti anni ma bisogna trovare il giusto tempo e la giusta piazza”.

E sullo stadio, dice: “Ci sarà un bando, io ho già un progetto pronto. Sarà un investimento che andrà dai 25 ai 28 milioni di euro e prevederà una completa ristrutturazione e un ampliamento per portarlo tra i 19.000 e i 21.000 posti seduti e coperti”.

