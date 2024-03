Pedullà – “Catania, Lucarelli verso la risoluzione consensuale”

L’avventura di Cristiano Lucarelli sulla panchina del Catania potrebbe essere già finita. La pesante sconfitta di Avellino ha lasciato strascichi importanti e la società sta pensando a un nuovo cambio di marcia per quanto riguarda la guida tecnica.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Catania e Cristiano Lucarelli starebbero valutando la risoluzione consensuale. Il tecnico, subentrato a Luca Tabbiani, aveva firmato un contratto fino al 2026, ma ci sarebbe volontà reciproca di interrompere qui il rapporto.

L’esperienza di Lucarelli sulla panchina del Catania è stata negativa. In 21 partite, gli etnei hanno collezionato otto vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte. L’unica soddisfazione è la finale di Coppa Italia Serie C, che garantirebbe la partecipazione ai playoff, ma in campionato i rossazzurri rischiano i playout.

Sono dunque ore calde a Catania. Al posto di Lucarelli si starebbe pensando a Michele Zeoli, attuale collaboratore tecnico, che farebbe da ‘traghettatore’ fino al termine della stagione.

