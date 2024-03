Gazzetta – “Palermo, gara con il Lecco decisiva per Corini. Gotti alla finestra”

La gara con il Lecco è molto delicata per il Palermo. I rosa sono reduci da due sconfitte consecutive e non possono sbagliare contro l’ultima in classifica. La partita è decisiva anche per il futuro di Eugenio Corini.

Come riportato sulla Gazzetta, City Group ha confermato la fiducia a Corini dopo Brescia e l’orientamento sembra questo fino al termine della stagione. Un’altra sconfitta con il Lecco, però, potrebbe cambiare i piani della società. Un passo falso porterebbe ad approfondite riflessioni, con possibilità anche di esonero.

In caso di avvicendamento il nome di Luca Gotti – ex Udinese e Spezia – resta il più accreditato, pur se il tecnico è entrato nelle preferenza anche di qualche club di Serie A che pensa di cambiare allenatore.

