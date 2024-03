Brescia, Borrelli: “Ce la giochiamo con tutti. Il Palermo se n’è accorto”

Gennaro Borrelli, attaccante del Brescia, è stato intervistato per La Gazzetta e ha parlato della recente vittoria contro il Palermo, griffata da una sua doppietta.

“Siamo cresciuti, ce la giochiamo con tutti. Il Palermo se n’è accorto – afferma – Gol più bello contro i rosanero? No, meglio il primo a Lecco. Cerco di aiutare il Brescia a fare i playoff, poi vediamo”.

“Gavetta in C? Utile. Non solo per giocare, ma per vivere – continua – . Campi difficili, pressione, giocatori per cui il calcio è vita: l’ho fatta da giovanissimo, ho cambiato mentalità. Sempre meno attaccanti italiani forti? In B e in C ce ne sono, poi succedono tante cose: forse un po’ più di fiducia ci vorrebbe”.

