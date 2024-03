Godeas: “Palermo, mi aspettavo qualche punto in più. Corini allenatore di livello”

Denis Godeas, ex attaccante che ha indossato anche la maglia rosanero nel 2006, è stato intervistato per Pianeta Serie B e ha parlato del campionato, commentando il cammino del Palermo.

“Mi aspettavo che il Palermo avesse qualche punto in più e qualche difficoltà in meno; hanno un allenatore di livello, giocatori giovani e di qualità, eppure stranamente li ho visti in difficoltà, troppi risultati altalenanti. Hanno tempo per rimettersi in carreggiata ma per la promozione diretta è dura”, afferma.

E sulla corsa al secondo posto, dice: “Il Venezia mi è piaciuto, è una squadra forte. La Cremonese sta dimostrando di avere i cavalli giusti per vincere il campionato, il Como sta facendo cose incredibili e in questo periodo è in grande condizione. Difficile fare un nome, 4-5 squadre possono ambire alla seconda piazza”.

