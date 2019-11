Luca Nember, direttore sportivo del Trapani, sta sondando il mercato svincolati alla ricerca dei tasselli giusti per rinforzare la squadra. Dopo aver preso Biabiany, il dirigente cerca almeno altri due profili.

Secondo il Giornale di Sicilia, Stefan Strandberg non avrebbe trovato l’accordo con la società siciliana e il suo ingaggio sarebbe tramontato. Il difensore era arrivato in città nello scorso week-end ma la trattativa non si è conclusa con la firma. Nember, così, continua a cercare altrove.

Sarebbe stato raggiunto l’accordo con l’argentino Fausto Grillo, difensore classe’93, ex Goztepe (squadra turca). Il giocatore può ricoprire anche il ruolo di laterale di sinistro e potrebbe essere molto utile a Baldini.

Un altro nome che Nember sta valutando è quello di Gregor Balazic, difensore sloveno classe ’88, con tanta esperienza tra Gorica, Karpaty e Partizan Belgrado.

