Trapani, nuova rivoluzione sul mercato: ben 20 i rinforzi

L’estate del Trapani è stata infuocata da una campagna acquisti che ha ridisegnato l’organico granata. Con la chiusura del calciomercato, il club può vantare l’arrivo di ben 20 nuovi giocatori, segno di una vera e propria metamorfosi.

A fronte di questo rinnovamento, solo Ujkaj, Benedetti, Sabatino, Ciotti, Segberg, Carriero e Ciuferri restano protagonisti della rosa passata, confermando il perimetro storico della squadra, ora arricchita da volti freschi e motivati. L’ultimo tassello ufficialmente tesserato è il difensore Motoc, che completa il lotto degli innesti estivi.

Ambizione di crescita

L’operazione mercato del Trapani non è stata frutto del caso: si tratta di una strategia mirata a rinnovare la rosa, portando qualità, numeri e competitività in tutti i reparti. Il presidente Valerio Antonini ha annunciato l’avvio delle operazioni già dal primo luglio, promettendo una “raffica di annunci” per costruire “una squadra molto forte ed equilibrata“, tra giovani promettenti e profili di esperienza.





Sono arrivati calciatori come Fischnaller e Canotto, che stanno già incidendo. E poi Federico Vazquez, Di Noia, Giron e Grandolfo, tutti con grande esperienza. Il Trapani ha puntato anche su giovani interessanti, attingendo anche dalla Serie D.

