Siracusa, il mercato si chiude con tre rinforzi: ora serve la svolta in campo

Il Siracusa ha chiuso la sessione estiva del calciomercato professionistico assicurandosi tre nuovi volti in grado di rinforzare i reparti chiave della squadra. Il centrocampista Giulio Frisenna arriva in prestito dal Catania, pronto a dare dinamismo alla mediana. Damiano Cancellieri, terzino, è anch’egli un prestito, proveniente dall’Avellino, utile per garantire equilibrio e solidità sulla fascia difensiva. Infine, il portiere Alioune Sylla, svincolato, ha firmato un contratto per tornare nella famiglia azzurra grazie alla sua esperienza e affidabilità.

Con questi arrivi, il Siracusa ha sistemato le criticità più urgenti emerse durante l’inizio della stagione. Tuttavia, ora che il mercato è archiviato, la vera sfida si sposta sul campo.

Due passi falsi, prestazioni incoraggianti

Il Siracusa ha iniziato la nuova stagione con due sconfitte in campionato, che hanno evidenziato difficoltà di amalgama tra vecchi e nuovi elementi. La squadra ha mostrato anche buoni segnali dal punto di vista del gioco, ma ancora fatica a trovare continuità e soprattutto finalizzazione.





Ora spetta a Turati il compito più delicato: trasformare il potenziale di una rosa rinnovata in risultati concreti. Tocca all’allenatore trovare il giusto equilibrio tattico, dare ritmo alla formazione e motivare il gruppo nel segno della coesione e della fiducia. Sono arrivati giocatori d’esperienza come Valente (ex Palermo), Pacciardi, Damian e Zanini che sicuramente potranno dare una mano.

LEGGI ANCHE

PALERMO, MERCATO DA 7,5