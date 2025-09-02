Palermo, ufficiale la cessione di Di Bartolo alla Nuova Sondrio

Ora è ufficiale: Francesco Di Bartolo è un nuovo giocatore della Nuova Sondrio, squadra allenata dall’ex rosa Marco Amelia. Il classe 2005 si trasferisce in prestito secco e giocherà in Serie D.

La cessione di Di Bartolo è il preludio all’arrivo del nuovo portiere dagli svincolati. Il Palermo, nei prossimi giorni, concluderà l’operazione per completare il reparto con un profilo che possa fare da secondo a Joronen, in attesa dei rientri di Gomis e Bardi dai rispettivi infortuni.

La nota del Palermo

Il Palermo FC comunica di aver ceduto alla Nuova Sondrio Calcio il portiere Francesco Di Bartolo.





Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo.

A Francesco un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

