Palermo multato dal Giudice Sportivo dopo il match col Frosinone: la motivazione
Ammenda di 2.000 euro al Palermo: questa è una delle decisioni del giudice sportivo dopo la 2a giornata di Serie B, che ha punito il club di Viale del Fante per la coreografia messa in scena dai tifosi poco prima del match contro il Frosinone.
Nello specifico, il club rosanero è stato multato “per avere i propri sostenitori, prima dell’inizio della gara, acceso numerosi fumogeni nel settore di competenza, costringendo l’arbitro a ritardare l’avvio della partita di circa tre minuti”.
Multe anche per Reggiana, Modena, Sampdoria ed Empoli. Sono invece cinque i giocatori squalificati per la 3a giornata, in programma dopo la sosta delle nazionali: Cagnano (Avellino), Fusi (Padova), Guarino (Empoli), Obaretin (Empoli) e Yeboah (Venezia).