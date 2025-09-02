Manchester City, colpo super tra i pali: arriva Gigio Donnarumma / UFFICIALE ​​

Gigio Donnarumma approda in Premier League: sarà il nuovo portiere del Manchester City. Il 26enne ha firmato un contratto fino al giugno 2030, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione, e lascia il PSG per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

L’operazione è stata possibile grazie alla cessione di Ederson, che nelle ultime ore di mercato ha scelto il Fenerbahçe, in Turchia. Con questo colpo il City si assicura uno dei portieri più forti del panorama internazionale, anche se non potrà goderselo subito.

Donnarumma, infatti, è attualmente impegnato con la Nazionale italiana nelle qualificazioni ai Mondiali, con due sfide in programma contro Estonia e Israele. Solo al termine degli impegni azzurri sarà pienamente a disposizione di Pep Guardiola.





Il comunicato del City

“Il Manchester City è lieto di confermare l’acquisto di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain, previa autorizzazione internazionale.

Il portiere italiano 26enne ha firmato un contratto quinquennale, che lo vedrà restare all’Etihad Stadium fino all’estate del 2030.

Nel corso di una carriera straordinaria, l’italiano si è guadagnato la reputazione di uno dei migliori portieri in campo europeo.

Alto, imponente e autorevole, con i suoi 1,95 m, Donnarumma arriva all’Etihad forte di una vasta esperienza di livello d’élite.

Ha iniziato la sua carriera con i giganti italiani del Milan, dove, dopo aver militato nelle giovanili e aver esordito nella nazionale maggiore a 16 anni, ha collezionato più di 250 presenze in totale, aiutando il Milan a vincere la Supercoppa italiana nel

2016. Donnarumma si è poi trasferito in Francia nell’estate del

2021 per proseguire la sua carriera, scegliendo di unirsi al Paris Saint-Germain, dove ha avuto un impatto immediato e duraturo.

Nel corso di quattro stagioni al Parco dei Principi, Donnarumma ha contribuito a far vincere al PSG quattro titoli in Ligue One, due Coppe di Francia e una tripletta di Trofei dei Campioni. La sua permanenza nella capitale francese è stata poi coronata a maggio di quest’anno, quando ha aiutato il PSG a conquistare il suo primo titolo di UEFA Champions League, con la squadra di Luis Enrique che ha battuto l’Inter per 5-0 in modo estremamente impressionante.

L’influenza e l’impatto di Donnarumma sono stati altrettanto impressionanti anche sulla scena internazionale. Il suo eroismo in una drammatica serie di calci di rigore ha contribuito in modo memorabile alla vittoria dell’Italia sull’Inghilterra a Wembley per 3-2, aggiudicandosi l’accesso a EURO 2020. Donnarumma è stato anche votato come Giocatore del Torneo”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, MERCATO DA 7,5

DI BARTOLO ALLA NUOVA SONDRIO