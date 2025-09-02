Dionisi: “Io al Napoli? C’era grande stima per me, ma nessuna proposta”

Parla Alessio Dionisi. L’ex allenatore del Palermo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare il Napoli di Antonio Conte. Nel corso dell’intervista ha anche affrontato i rumors di mercato che lo volevano vicino alla panchina partenopea, precisando però la reale situazione.

“Io al Napoli? Qualche rumors c’è stato – ha ammesso Dionisi – ma nessuna proposta concreta. Non mi sono mai sentito davvero vicino. C’era grande stima nei miei confronti, questo non posso negarlo”.

L’allenatore ha poi tracciato un bilancio sia sul Napoli che sulle neopromosse: “La squadra di Conte concede davvero poco agli avversari. I calciatori più utilizzati sono inevitabilmente quelli più esposti alle critiche, in un calcio sempre pronto a dare giudizi. Anche le neopromosse, però, sono competitive: hanno costruito rose che possono puntare alla salvezza”.





