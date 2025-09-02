Salvatore Esposito resta allo Spezia e chiarisce: “Mai avuto dubbi”

La chiusura del mercato segna anche la fine di una delle telenovele più lunghe dell’estate: quella legata a Salvatore Esposito. Il play dello Spezia è stato uno dei nomi più caldi della sessione, ma alla fine è rimasto in Liguria.

Il giocatore era stato accostato a diversi club, tra cui il Palermo, che però non ha mai formalizzato un’offerta concreta. L’unico club a mostrare un interesse reale è stato il Besiktas, che alla fine ha abbandonato la trattativa.

Intanto, Esposito ha chiarito una volta per tutte di non aver mai avuto intenzione di lasciare lo Spezia. “Mai avuto dubbi”, ha scritto in una storia sul suo profilo Instagram. Il centrocampista è ora pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in questa stagione con la maglia bianconera, iniziata finora con un solo punto in due giornate.





