Palermo, il gesto nobile di Brunori: aiuta una tifosa dopo un incidente

Redazione 02/09/2025 14:08

C’è tutta la bontà di Matteo Brunori nel gesto nobile compiuto dopo il pareggio col Frosinone, quando una tifosa del Palermo è rimasta coinvolta in un incidente stradale vicino alla Favorita.

Il capitano rosanero si è subito avvicinato, chiedendo con premura come stesse la ragazza, che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze nonostante l’impatto: uno di quei gesti semplici ma profondi, capaci di strappare un sorriso anche nei momenti più difficili.

La tifosa ha poi voluto ringraziare Brunori in una storia su Instagram, mostrando i danni alla sua macchina. “Sabato non è stato un bel post partita, ma per fortuna tutto bene. Grazie a tutti quelli che si sono fermati, tra cui @metbruno”, ha scritto, affidando al web la gratitudine per quel piccolo grande gesto di umanità.


