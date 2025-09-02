Palermo, mercato tra il buono e l’ottimo: l’opinione dei tifosi rosanero
I tifosi del Palermo valutano il mercato del club rosanero: perlopiù positivi i pareri dei supporters, che hanno promosso a pieni voti Carlo Osti nel sondaggio proposto da Stadionews nella propria pagina Instagram.
Ai tifosi è stato chiesto se il mercato del Palermo fosse stato: ottimo, squadra da primi due posti; buono, squadra migliorata; sufficiente, si poteva fare di più; insufficiente, la squadra non è migliorata.
Le risposte sono state nette: il 90% dei tifosi si è diviso tra “ottimo” e “buono”, il 10% ha scelto l’opzione sufficiente (magari non convinto dalla gestione del caso Magnani e dei problemi tra i pali). Addirittura nessun tifoso ha votato insufficiente.
Non mi sorprende l’esito di questo sondaggio. Purtroppo questo sito è diventato un ricettacolo di disagiati, ma fuori da qui la persone continuano a valutare i fatti con obiettività e onestà intellettuale.
Il direttore Monastra è fin troppo buono e democratico nella gestione del sito…
Dovrebbe bagnare qualcuno specialmente quelli che offendono e scrivono idiozie
Bannare *