Serie C, 11 punti di penalizzazione per il Rimini causa violazioni amministrative ​​

Rimini stangato dal Tribunale Federale Nazionale: il club di Serie C militante nel girone B si è visto infliggere 11 punti di penalizzazione oltre che 5 mila euro di ammenda per via delle violazioni amministrative.

Il Rimini adesso passa da 1 punto a -10 punti nella classifica del girone B: in due partite il club biancorosso è uscito sconfitto contro il Gubbio e ha pareggiato in casa della Vis Pesaro.

Il comunicato

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini (Girone B di Serie C) con un’ammenda di 5.000 euro e 11 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso luglio a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C..





