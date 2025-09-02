​​

City Group, girandola dei portieri: il Fenerbahce prende Ederson e cede Livakovic al Girona

Redazione 02/09/2025 18:43

Movimenti importanti tra i pali per i club del City Group: l’acquisto di Donnarumma da parte del Manchester City ha provocato una reazione a catena che ha coinvolto anche il Girona.

Con l’arrivo del numero uno di italiano il Manchester City ha ceduto Ederson al Fenerbahce, che a sua volta ha lasciato andare Livakovic al Girona, club appartenente alla galassia targata City.

Il Girona ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi: tre sconfitte su tre, un solo gol segnato e dieci subiti e conseguente ultimo posto in classifica.


LEGGI ANCHE

PALERMO, MERCATO DA 7,5 

PALERMO, L’OPINIONE DEI TIFOSI SUL MERCATO

DI BARTOLO ALLA NUOVA SONDRIO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *