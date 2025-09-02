City Group, girandola dei portieri: il Fenerbahce prende Ederson e cede Livakovic al Girona

Movimenti importanti tra i pali per i club del City Group: l’acquisto di Donnarumma da parte del Manchester City ha provocato una reazione a catena che ha coinvolto anche il Girona.

Con l’arrivo del numero uno di italiano il Manchester City ha ceduto Ederson al Fenerbahce, che a sua volta ha lasciato andare Livakovic al Girona, club appartenente alla galassia targata City.

Il Girona ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi: tre sconfitte su tre, un solo gol segnato e dieci subiti e conseguente ultimo posto in classifica.





