È tornato il momento di scendere in campo per il nuovo Trapani. Come riporta Il Giornale di Sicilia, i calciatori si sono radunati al Provinciale per ritirare il materiale sportivo e per incontrare per la prima volta Ivan Moschella, tecnico della squadra.

L’organico al momento conta 18 elementi, ma sono in programma nuovi innesti per rendere la Rosa completa. Tra gli altri nomi, la dirigenza granata ha in mente Danilo Ambro, ex calciatore del Palermo.

ECCO LA LISTA DEI CONVOCATI

PORTIERI

Giovanni Cultraro (03);

DIFENSORI

Luca Pagliarulo (83’); Alessio Barbara (01’); Claudio Galfano (99’); Salvatore Maltese (92’); Luca Bruno (96’)

CENTROCAMPISTI

Antonio Ranieri (03’); Giuseppe Angileri (03’); Vito Lupo (90); Giovanni Pace (01’); Enrico Canino (98’)

ATTACCANTI

Francesco De Felice (96)’; Vincenzo Vitale (00’); Gianmarco Tedesco (89’); Arthem Onishenko (03’); Giuseppe Provenzano (02’); Francesco Bonfiglio (97’); Said Aiman (03’)