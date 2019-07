Il Trapani ha annunciato che il ritiro estivo inizierà giorno 20 luglio a San Lorenzo Dorsino, in Trentino-Alto Adige, nella stessa sede in cui il Palermo avrebbe dovuto svolgere la prima fase della preparazione estiva.

La struttura, il centro sportivo “Promeghin”, ha ospitato la Primavera della Juventus negli ultimi due anni ed era tutto pronto per la venuta dei rosanero, che nel mentre hanno dovuto annullare il ritiro, creando anche disagi all’albergo.

Il Trapani ha colto l’opportunità riuscendo a trovare una location nonostante i ritardi dovuti al passaggio di proprietà e al responso della Covisoc, arrivato il 4 luglio.

La squadra siciliana rimarrà a San Lorenzo Dorsino per 10 giorni, poi si sposterà per la seconda fase del ritiro a Spiazzo (in provincia di Trento) per altri 10 giorni.

LEGGI ANCHE

PALERMO VERSO LA BANCAROTTA

GDS – PALERMO IN D, BLITZ DI FERRERO MA MIRRI…

ZACCARDO SI CANDIDA: “VORREI ESSERE IL MALDINI DEL MIO PALERMO”